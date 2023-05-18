"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Visa с прогнозной ценой $275,3

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Visa Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $275,3 за штуку на горизонте года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы бизнеса Visa, несмотря на значительные макроэкономические и геополитические риски. Прогнозы по-прежнему предполагают сохранение позитивной экономической динамики во всех основных странах и регионах мира в ближайшие годы, и эмитент продолжит чувствовать себя весьма уверенно в финансовом плане, выигрывая от продолжения повышения глобальной экономической активности. Долгосрочные перспективы роста Visa также выглядят неплохо и связаны с дальнейшей экспансией безналичных платежей в мире", - указывает заместитель руководителя отдела анализа акций Игорь Додонов.

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