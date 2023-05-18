Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2620-2660п в четверг утром - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2620-2660 пунктов в первой половине дня в четверг с попыткой преодоления его верней границы к завершению основной торговой сессии, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Вероятно сохранение боковой динамики. Считаем, что индекс Мосбиржи в первой половине дня будет двигаться в диапазоне 2620-2660 пунктов с попыткой преодоления его верней границы к завершению основной торговой сессии, - отмечают эксперты в комментарии. - В четверг состоится СД "Сургутнефтегаза", где в повестке дня значится вопрос по рекомендации дивидендов. По нашим оценкам, дивиденд по привилегированным акциям может составить 4,5 руб./акцию. Также пройдет СД ГК "Сегежа", и здесь мы полагаем, что менеджмент рекомендует не производить выплаты. Аналогичное мнение у нас по "Черкизово", считаем, что компания решит не платить дивиденды по итогам 2022 года".

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