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18 мая 2023 года 10:00
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2620-2660п в четверг утром - ПСБ
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2620-2660 пунктов в первой половине дня в четверг с попыткой преодоления его верней границы к завершению основной торговой сессии, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Вероятно сохранение боковой динамики. Считаем, что индекс Мосбиржи в первой половине дня будет двигаться в диапазоне 2620-2660 пунктов с попыткой преодоления его верней границы к завершению основной торговой сессии, - отмечают эксперты в комментарии. - В четверг состоится СД "Сургутнефтегаза", где в повестке дня значится вопрос по рекомендации дивидендов. По нашим оценкам, дивиденд по привилегированным акциям может составить 4,5 руб./акцию. Также пройдет СД ГК "Сегежа", и здесь мы полагаем, что менеджмент рекомендует не производить выплаты. Аналогичное мнение у нас по "Черкизово", считаем, что компания решит не платить дивиденды по итогам 2022 года". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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