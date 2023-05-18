Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 79,5-80,5 руб./$1 в четверг - ПСБ

Пара доллар/рубль, скорее всего, будет проторговывать диапазон 79,5-80,5 руб./$1 в четверг ввиду отсутствия значимых драйверов к формированию направленной динамики, говорится в комментарии главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

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