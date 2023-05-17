"Финам" подтверждает рейтинг акций Baidu на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг ADS и акций Baidu Inc. на уровне "покупать" с целевыми ценами $171 (потенциал роста 29%) и HKD164 (потенциал роста 32%) соответственно, отмечается в комментарии инвестиционной компании.

"16 мая свои результаты за I квартал представила Baidu, одна из ведущих китайских интернет-компаний. Отчет вышел весьма сильным: на фоне постепенного восстановления экономики КНР холдинг сумел нарастить выручку на 10% (г/г) до CNY31,1 млрд, а скорректированная чистая прибыль на акцию вовсе взлетела на 42% (г/г) до CNY1,96, сильно опередив консенсус CNY1,62. Продажи Baidu выросли по всем операционным сегментам, но неожиданно хорошую динамику показал стриминговый сервис iQIYI (+15% г/г). Мы позитивно оцениваем результаты Baidu и рассчитываем, что с ускорением экономики КНР темпы роста выручки компании будут лишь усиливаться", - пишет аналитик Александр Ковалев.

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