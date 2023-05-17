"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Devon Energy с целевой ценой $71 за штуку, что соответствует потенциалу роста 54% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"8 мая Devon Energy опубликовала финансовые результаты за 1К23. Скорректированная чистая прибыль составила $952 млн, или $1,46/акц., по сравнению с $1,255 млрд ($1,88/акц.) в 1К22. Мы ожидали EPS на уровне $1,77. Уменьшение прибыли было связано со снижением цены реализации нефти, ШФЛУ и природного газа. Даже рекордная добыча не компенсировала этот эффект", - пишут эксперты.

Менеджмент компании подтвердил, что ожидает добычу в 2023 году на уровне 643- 663 тыс. бнэ/сут. (против 610 тыс. бнэ/сут. в 2022 году) и капрасходы в пределах $3,6-3,8 млрд ($2,53 млрд в 2022 году).

"Мы понижаем нашу оценку EPS на 2023 год с $7,68 до $6,38 с учетом результатов за 1К23, которые не оправдали наши прогнозы, а также в свете более низкой текущей цены нефти по сравнению с нашим прогнозом для марки WTI ($92), - указывают аналитики. - Консенсус на 2023 год - $6,32. Бумаги компании торгуются с существенным дисконтом к аналогам, однако мы считаем обоснованной более высокую оценку с учетом базы активов и ресурсов бурения, прочного баланса и привлекательной для акционеров дивидендной программы".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.