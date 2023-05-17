"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Мосбиржи с целью 124,5 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 124,5 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,77%, стоп-приказ: 106 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Московская биржа весьма успешно прошла через кризисный 2022 год. Прогнозы по динамике финпоказателей эмитента неоднозначные. Мы ожидаем продолжение восстановления комиссионных доходов. В то же время чистый процентный доход должен существенно понизиться из-за решения ЦБ о переводе средств со спецсчетов типа "С" из входящего в состав Московской биржи НРД в АСВ, что снизит объем доступных для размещения клиентских остатков. Как результат, чистая прибыль может просесть до 27,8 млрд руб. и вернуться к значению 2021 года, - пишут эксперты в материале. - Между тем наш взгляд на долгосрочные перспективы остается позитивным. Ожидаемое в предстоящие годы восстановление российской экономики будет способствовать повышению интереса инвесторов к фондовому рынку. Кроме того, поддержку финпоказателям торговой площадки будут оказывать расширение числа доступных для торговли инструментов и дальнейшее развитие портала "Финуслуги". В перспективе Московская биржа даже может в определенной степени выиграть от санкций в отношении российского финансового сектора, усилив свои позиции в качестве главной площадки для торговли отечественными ценными бумагами".

"С технической точки зрения цена бумаги движется в рамках локального восходящего тренда. Котировки откатились к уровню поддержки и некоторое время консолидировались около него. "Стоп-лосс" можно поставить за последним локальным минимумом, а "тейк-профит" - у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 106 руб. риск на портфель составит 0,57%", - указывают эксперты "Финама".

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