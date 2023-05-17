"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций Tencent с прогнозной стоимостью 364,7 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 6% от текущего уровня, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"По итогам 1К23 холдинг увеличил выручку на 11% г/г (до 150 млрд юаней). Показатель вышел чуть лучше рыночных ожиданий. С учетом того, что в первом квартале прошлого года была высокая база и что последние несколько кварталов динамика выручки была околонулевой, мы расцениваем текущее ускорение роста очень позитивно. Операционная прибыль Tencent составила 40,4 млрд юаней (+9% г/г), а чистая прибыль составила 26,4 млрд юаней (+11% г/г). Маржу удалось сохранить на уровне прошлого года - операционная маржа 27% и чистая маржа 18%. В то же время значительно улучшились показатели денежного потока", - указывает аналитик Ксения Лапшина.

"Мы позитивно оцениваем перспективы Tencent на 2023 год, доходы компании должны показать хорошие темпы восстановления за счет открытия экономики, особенно в сегментах рекламы, финтеха и облачных сервисов. Во втором квартале ожидаем, что темпы роста бизнеса могут еще ускориться относительно первого квартала, в том числе за счет низкой базы год назад. В прошлом году из-за вспышки COVID-19 второй квартал для эмитента был очень сложным и откровенно говоря неудачным. Сейчас это сыграет компании на руку. Также во втором квартале увидим кратное увеличение маржи в годовом выражении. Но не менее важной будет и динамика показателей в квартальном выражении, чтобы понять, является ли положительный эффект от снятия антиковидных ограничений длительным и заметным, - пишет эксперт. - Гонконгский рынок в целом с февраля находится на стадии консолидации. Акции Tencent также торгуются в боковике последние месяцы после сильного ралли в январе. Это можно связать с тем, что еще в начале года на фоне открытия китайской экономики перспективы бигтехов активно пересматривались, и с того момента позитивные прогнозы на конец 2023 года уже заложены в цену".

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