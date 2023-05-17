"Велес Капитал" рекомендует держать акции Полюса

Аналитики "Велес Капитала" рекомендуют держать акции "Полюса" с прогнозной стоимостью на уровне 9814 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Акции "Полюса" удвоились в цене с минимумов осени 2022 года. Этому поспособствовал рост котировок золота более чем на 20%, а также информация об успешном налаживании прямого экспорта золота в неподсанкционные страны. В результате санкций потребовалось находить новых поставщиков оборудования и менять логистические цепочки, что привело к росту как операционных, так и капитальных издержек. Рост издержек оказал давление на рентабельность, которая снизилась с 70% до 60%, однако мы прогнозируем восстановление рентабельности EBITDA до 65% в 2023 году и до 68% в 2024 году. По итогам года компания незначительно нарастила долг, но долговая нагрузка сохраняется на умеренном уровне c соотношением чистый долг/EBITDA 0,9X, - указывает эксперт Сергей Жителев. - Высокая доходность ОФЗ в 10,5% и требуемая рыночная премия привели к росту WACC до 15,3%, поэтому, несмотря на стабильные текущие результаты и оптимистичный прогноз производства и продаж, справедливая оценка компании значительно ниже докризисных значений. На данный момент мы считаем цену бумаг "Полюса" близкой к справедливой".

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