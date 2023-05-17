Инвесторам стоит обратить внимание на акции Block - Freedom Finance Global

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Block Inc., считает стратег Freedom Finance Global Михаил Степанян.

Ключевые аргументы в пользу покупки бумаг эмитента, по мнению эксперта:

- Сильные результаты компании за первый квартал 2023 года;

- Повышение операционной рентабельности;

- Улучшение прогноза менеджмента;

- Стабилизация рыночного сентимента.

Block Inc. - один из лидеров в сегменте сервисов и ПО для приема/отправки платежей, в том числе онлайн и через POS-терминалы. В течение последних нескольких лет компания активно расширяла линейку сервисов, включая экосистему продуктов Cash App, а также TIDAL (музыкальная платформа), TBD (платформы для разработчиков), Afterpay (BNPL платформа) и другие.

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