Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "покупать" для акций Baidu

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Baidu Inc. с прогнозной стоимостью 177 гонконгских долларов (HKD) за штуку (или $180 за ADS), что предполагает потенциал роста 43% от текущего уровня, на фоне опубликованной эмитентом лучше ожиданий отчетности за первый квартал 2023 года, сообщается в комментарии старшего аналитика Сергея Вахрамеева и аналитика Георгия Горбунова.

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