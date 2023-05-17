Среднесрочные перспективы бумаг компаний продуктового ритейла РФ сдержанные - БКС Экспресс

Аналитики БКС Экспресс сдержанно оценивают среднесрочные перспективы котировок бумаг компаний продуктового ритейла, наибольший интерес среди них представляют X5 Retail Group и "Магнит", сообщается в обзоре.

"Большинство продуктовых ритейлеров уже представили операционные результаты за 1К23. Показатели в целом по сектору ухудшились относительно прошлого года. Основных причин для этого две: наблюдается эффект высокой базы 1К22 и сказывается замедление инфляции в РФ. В целом среднесрочный взгляд на сектор сдержанный, в моменте на рынке можно найти более интересные бумаги с осязаемыми драйверами. У каждой компании ("Магнит", X5 Retail Group, "Лента", "О''КЕЙ") есть свои слабые моменты", - пишет эксперт Дмитрий Пучкарев.

"Если все же выбирать из них наиболее интересные бумаги, то стоит обратить внимание на "Магнит" (рекомендация - "держать", прогнозная стоимость на горизонте года - 6200 рублей за штуку) и X5 (рекомендация - "держать", прогнозная стоимость на горизонте года - 2000 рублей за штуку). X5 Group показывает самые сильные операционные результаты из отмеченных компаний в последний год. "Магнит" не раскрывает данные, но из-за схожести бизнеса можно предположить, что и здесь ключевые метрики должны быть достойными, - указывает аналитик. - В условиях отказа от выплаты дивидендов компании могут снижать долговую нагрузку или инвестировать в развитие. В частности, X5 активно вкладывается в развитие перспективной сети дискаунтеров "Чижик". Драйверами для бумаг могли бы стать новости по редомициляции - переезд в дружественную РФ юрисдикцию позволит в перспективе вернуться к выплате дивидендов. Однако стоит учитывать, что прогресс, вероятно, завершится не скоро. Для "Магнита" сильными драйверами могли бы стать возврат к выплате дивидендов и возобновление публикации отчетности".

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