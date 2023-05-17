"Финам" рекомендует покупать акции ETF The Tracker Fund of Hong Kong с целью HKD23,9 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 19% от текущих уровней, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"При ускорении роста экономики после снятия локдаунов китайские акции могут получить свою долю капитала на фоне их низкой оценки, ожиданий повышения прибыли и дивидендов, - отмечает аналитик Наталия Малых. - Сейчас индекс Hang Seng не отражает позитивных ожиданий из-за геополитического фактора, и угасание этих рисков позволит инвесторам вернуться к фундаментальной картине - прибылям, дивидендам и бай-бэкам. Иностранным инвесторам Гонконг может дать точки роста на фоне рецессионных рисков в США и Европе, а прогнозируемое укрепление юаня становится дополнительным аргументом".

The Tracker Fund of Hong Kong отслеживает гонконгский индекс Hang Seng (HSI), который является бенчмарком китайских акций на бирже Гонконга и включает в себя 76 самых крупных и ликвидных акций HKEX.

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