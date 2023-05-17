Котировки золота, скорее всего, останутся в диапазоне $1900-2000/унц. до конца мая - ПСБ

Котировки золота, скорее всего, останутся в диапазоне $1900-2000 за тройскую унцию до конца мая, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

Котировки золота опустились ниже отметки $2000/унц. впервые с начала мая, констатируют аналитики банка. Они отмечают несколько причин, которые негативно влияют на динамику "черного золота":

- Укрепление доллара.

- Купирование ситуации в финансовой системе США - в последние 2 недели наблюдается приток депозитов у средних банков.

- Высокая вероятность увеличения потолка госдолга США.

- Неплохие статданные по потребительской активности в США.

"На этом фоне полагаем, что до конца мая золото скорее будет находиться в зоне $1900-2000/унц. В этой связи сдержанно смотрим на акции российских золотодобытчиков", - пишут аналитики ПСБ.

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