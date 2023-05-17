Альфа-банк подтверждает рекомендацию "на уровне рынка" для бумаг HeadHunter

Альфа-банк подтверждает рекомендацию "на уровне рынка" для АДР HeadHunter с целевой ценой 1400 руб. за бумагу на фоне опубликованной финансовой отчетности компании за 1К23, сообщается в обзоре банка.

"Рост выручки HeadHunter в 1К23 ускорился до 25% г/г, а скорр. EBITDA составила 55%. Число платящих пользователей вернулось к росту г/г после трех кварталов оттока, что в сочетании с индексацией тарифов позволило компании достичь очередного исторического рекорда квартальной выручки в 5,6 млрд руб. Компания отметила увеличение активности работодателей по найму персонала в 1К23. Чистая денежная позиция продолжает увеличиваться, составив на 31 марта 4,7 млрд руб. (+2,9 млрд руб. за квартал)", - пишет аналитик Анна Курбатова.

Эксперт отмечает, что в условиях неопределенности компания продолжает придерживаться консервативного подхода к управлению ликвидностью и наращивать "денежную подушку". Солидные тренды выручки и EBITDA в 1К23 позволяют аналитику банка повысить текущий прогноз на 2023-24 годы.

"Мы ожидаем позитивной реакции рынка на квартальные результаты, но отмечаем недостаток катализаторов роста акций компании в краткосрочной перспективе в условиях отсутствия существенных корпоративных новостей", - заключает Курбатова.

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