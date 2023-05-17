Акции СПБ Биржи сохранят позитивную динамику в ближайшее время - Freedom Finance Global

Акции "СПБ Биржи" сохранят позитивную динамику в ближайшее время, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"СПБ Биржа" успешно отчиталась за 2022 год: скорректированная EBITDA фондовой площадки по итогам прошлого года снизилась на 15% г/г, до 2,9 млрд руб., скорректированная чистая прибыль сократилась на 27%, до 1,9 млрд руб., - отмечается в комментарии. - Главной причиной такой динамики обоих показателей стал рост административных расходов почти на 50%, до 3,1 млрд руб. Однако этот рост носит во многом разовый характер и обусловлен необходимостью инвестиций в развитие торговой инфраструктуры. В то же время операционные расходы биржи сократились на 52%, до 1,05 млрд руб., что связано с сокращением торговых оборотов в 2022 году".

Торговые обороты на площадках "СПБ Биржи" в последние полгода колеблются в диапазоне $2,5-4,7 млрд в месяц, напоминает Ващенко. По его мнению, существенных драйверов для роста оборотов ввиду ограничений для неквалифицированных инвесторов и слабого интереса к китайским бумагам не просматривается. Также присутствуют риски волатильности, связанные с возможной реакцией американского рынка на ситуацию с бюджетным кризисом в США.

"Риск снижения процентных доходов, которые за прошлый год составили 59% операционных доходов, представляется небольшим в силу жесткой денежно-кредитной политики Банка России и прогнозируемого ускорения инфляции, - подчеркивает эксперт. - Административные расходы в текущем году могут оказаться значительно ниже, чем в 2022 году. Валовая рентабельность, которая по итогам прошлого года составила 77%, вероятнее всего, останется высокой и в нынешнем. Рынок еще не в полной мере отыграл результаты "СПБ Биржи" за прошлый год. Ее акции остаются сильно перепроданными, хотя неопределенность по поводу перспектив бизнеса этой компании в России во многом позади. Мы полагаем, что позитивная динамика в акциях "СПБ Биржи" в ближайшее время продолжится".

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