Медленное восстановление экономики Китая продолжит оказывать давление на нефтяные цены во 2К23 - Freedom Finance Global

Медленное восстановление экономики Китая продолжит оказывать давление на нефтяные цены во II квартале 2023 года, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Объемы промышленного производства в Китае в апреле 2023 года выросли на 5,6% г/г после повышения на 3,9% г/г месяцем ранее, - напоминает эксперт. - Фактическое значение оказалось существенно ниже консенсуса +10,9%. Объемы промышленного производства оказывают значительное влияние на нефтяные котировки, поскольку потребление черного золота во многом определяется именно этим фактором. После выхода данных о промпроизводстве эталонная марка Brent стала дешеветь и к вечеру 16 мая потеряла 0,61% своей стоимости, вновь опустившись ниже $75 за баррель. Отметим, что ВВП Китая в I квартале 2023 года вырос до 4,5% г/г, превысив консенсус на 0,5% г/г. Таким образом, замедление темпов увеличения розничных продаж позволяет стране достичь прогнозных значений по экономическому росту в 5,0% по итогам 2023 года".

Аналитик подчеркивает, что в помесячном исчислении промпроизводство в Китае растет с начала года, а темпы каждый месяц ускоряются, то есть восстановление постепенно разгоняется, но пока не так быстро, как ожидалось ранее. "С розничными продажами ситуация схожая, но темпы их восстановления действительно впечатляют, - отмечает Чернов. - Однако здесь необходимо также учитывать, что столь быстрый рост происходит на фоне эффекта низкой базы прошлого года, когда экономика Поднебесной находилась под давлением антиковидных ограничений. На этом фоне можно прогнозировать продолжение понижательного влияния на мировые нефтяные цены вплоть до конца II квартала 2023 года, пока ситуация в экономике Китая радикально не изменится".

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