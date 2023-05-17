Уход курса рубля выше 81,5 руб./$1 пока маловероятен - "Алор Брокер"

Уход курса пары доллар/рубль выше уровня в 81,5 руб./$1 в настоящее время маловероятен - пройти без остановок сильное сопротивление в условиях текущей существенной перепроданности рубля вряд ли удастся, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

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