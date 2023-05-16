Freedom Finance Global открыл торговую идею: покупать акции BioMarin с целью $118

Freedom Finance Global открыл торговую идею "покупать акции BioMarin Pharmaceutical с целью $118 за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца. Цена входа: по рынку, стоп-приказ: $85, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании Ильи Зубкова.

"Компания представила сильные результаты за I квартал 2023 года, - отмечает эксперт. - В отчетном периоде выручка компании превысила ожидания инвесторов благодаря динамике продаж недавно запущенного препарата VOXZOGO. Менеджмент повысил годовой гайденс по выручке от реализации данного препарата и называет его запуск "самым сильным" за историю компании".

Наиболее ожидаемое событие во II квартале 2023-го - решение FDA по одобрению препарата ROCTAVIAN для взрослых пациентов с тяжелой формой гемофилии. Аналитик ожидает позитивного решения FDA по вопросу одобрения терапии 30 июня или ранее. В этом случае в США ROCTAVIAN может стать одним из основных драйверов роста выручки BioMarin в 2023 году и в долгосрочной перспективе, полагает Зубков.

"Цена акций BioMarin приближается к нижней границе восходящего тренда. В случае позитивных новостей можно ожидать пробоя сопротивления на уровне 200-дневной скользящей средней и движения к максимумам 2020 года. К покупкам располагает и привлекательная оценка: мультипликатор EV/Sales опустился ниже средних исторических значений", - указывает эксперт инвесткомпании.

BioMarin Pharmaceutical - биотехнологическая компания, разрабатывающая препараты для лечения редких и тяжелых заболеваний.

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