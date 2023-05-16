"Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, заменив акции "НОВАТЭКа" и "РусАла" на акции "ММК" и TCS Group, сообщается в материале.

Текущий состав топ-10 акций России: "ММК", TCS Group, "Яндекс", "Мечел", "Газпром нефть", "МТС", "Полюс", "Роснефть", Сбербанк и привилегированные акции "Сургутнефтегаза".

"Мы фиксируем прибыль в акциях "Новатэка" (24,2%) и закрываем идею в акциях "Русала" (-3,8%). Восстановление экономики Китая происходит медленнее ожиданий, что оказывает давление на цены сырьевых товаров. Спрос на СПГ в межсезонье со стороны ключевых потребителей в Азии пока cлабый. Ожидаемый рост цен на алюминий может произойти позже, чем мы ожидали ранее, в то время как рубль ослаб до значений, закладываемых нашей стратегией", - пишут аналитики.

Эксперты добавили в топ-10 акции "ММК" на фоне благоприятной конъюнктуры на внутреннем рынке стального проката, а также вероятного прекращения права не раскрывать информацию публичным компаниям после 1 июля 2023 года. Они считают, что новость может быть позитивной с точки зрения возобновления публикации финансовых отчетностей в секторе и потенциально повлечь за собой возобновление дивидендных выплат.

"Добавляем акции TCS Group на фоне ожиданий превышения чистой прибыли докризисных уровней в этом году благодаря нормализации резервирования и наращиванию кредитования, - пишут аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". - ЦБ отмечает восстановление темпов роста необеспеченного кредитования в марте на докризисные уровни (+1,4% м/м). Считаем, что публикация отчетности за I кв. 2023 года поддержит интерес инвесторов к акциям TCS Group, которые с начала года отстают от динамики сектора и торгуются по мультипликатору P/E 2023 на уровне 7,1x с дисконтом 40% к историческим уровням".

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