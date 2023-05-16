"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Target с целью $180

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Target Corp. с целью $180 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: $149, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания опубликует квартальный отчет в среду, 17 мая. Ожидается рост выручки до $25,32 млрд и прибыль на акцию $1,78. Если отчетность превзойдет ожидания, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага находится в растущем тренде. При открытии длинной позиции на 3,5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $149 риск на портфель составит 0,25%", - указывают эксперты "Финама".

Target Corp. - американская компания, управляющая сетью магазинов розничной торговли Target и SuperTarget.

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