"Финам" повысил рейтинг акций Freeport-McMoRan до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Freeport-McMoRan Inc. с "держать" до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость для указанных бумаг была при этом сохранена экспертами на уровне $40,3 за штуку, что предполагает потенциал роста 15,2% от текущего уровня.

"За три месяца после выхода нашего обзора по акциям эмитента с рейтингом "держать" они скорректировались в цене на 19%, создав достаточный "апсайд" к нашей целевой цене для повышения рейтинга. Первый квартал 2023 года оказался слабее ожиданий на фоне приостановки производства в провинции Папуа (Индонезия) из-за сильных дождей в феврале. Последствия устранены в марте, и компания рассчитывает выполнить свои планы по итогам года, а высокие цены на золото помогут улучшить ее результаты в текущем году", - указывает аналитик Алексей Калачев.

Freeport-McMoRan Inc. - один из крупнейших мировых производителей меди, занимающий четвертое место по объемам добычи. Компания также добывает золото и молибден.

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