.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций "СПб биржи"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
16 мая 2023 года 15:20
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций "СПб биржи"
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "СПб биржи", сообщается в комментарии аналитика Ляйсян Хусяиновой. "СПб биржа" отчиталась за 2022 год по МСФО. Эмитент смог остаться в прибыли по итогам 2022 года, несмотря на рекордное падение объемов торгов иностранными ценными бумагами. Почти 60% падение комиссионных доходов компенсировал семикратный рост процентных доходов за счет эффективного размещения средств. Деньги, полученные от IPO в 2021 году, компания разместила под высокий процент на фоне резкого повышения ключевой ставки весной 2022 года. Тем не менее объемы торгов на бирже могут не восстановиться до докризисного уровня. По итогам апреля 2023 года они почти в 12 раз ниже уровня января 2022 года. Более 90% тогда приходилось на торги американскими и европейскими бумагами, позиции в которых неквалифицированные инвесторы теперь наращивать не могут, - отмечает эксперт. - Пока единственной доступной альтернативой зарубежных инвестиций для неквалифицированных инвесторов являются гонконгские бумаги. Сейчас их на бирже насчитывается около 115, но объемы торгов по ним пока несущественны". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-СПБ/БИРЖА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
16 мая 2023 года 19:00
Freedom Finance Global открыл торговую идею "покупать акции BioMarin Pharmaceutical с целью $118 за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца. Цена входа: по рынку, стоп-приказ: $85, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании Ильи Зубкова. "Компания представила сильные результаты... читать дальше
.16 мая 2023 года 18:42
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, заменив акции "НОВАТЭКа" и "РусАла" на акции "ММК" и TCS Group, сообщается в материале. Текущий состав топ-10 акций России: "ММК", TCS Group, "Яндекс", "Мечел", "Газпром нефть", "МТС", "Полюс", "Роснефть",... читать дальше
.16 мая 2023 года 18:24
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций канадской компании энергетического сектора Enbridge по итогам 1К23, сообщается в обзоре инвесткомпании. Целевая цена сохранена на уровне $48, что соответствует росту на 24% с текущих уровней. "Enbridge 5 мая... читать дальше
.16 мая 2023 года 18:00
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций американской нефтегазовой компании Marathon Oil по итогам отчетности за первый квартал текущего года, сообщается в обзоре аналитиков. "Мы ожидаем замедления роста прибыли (до $2,91/акцию) в краткосрочной перспективе... читать дальше
.16 мая 2023 года 17:38
Котировки бумаг HeadHunter обладают потенциалом роста к уровню 1800 рублей за штуку, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Несмотря на то что первый квартал для большинства сервисов поиска сотрудников и вакансий, как правило, бывает наименее доходным из-за... читать дальше
.16 мая 2023 года 17:14
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Target Corp. с целью $180 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: $149, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания опубликует квартальный отчет в среду,... читать дальше
.16 мая 2023 года 16:50
"Открытие Инвестиции" сохраняет негативную оценку перспектив цены бумаг "О''Кей", сообщается в обзоре аналитиков. "Продовольственная сеть опубликовала во вторник, 16 мая, операционные результаты за I квартал 2023 года. По сравнению с результатами за 2022 год динамика выручки существенно... читать дальше
.16 мая 2023 года 16:26
"Финам" повысил рейтинг акций Freeport-McMoRan Inc. с "держать" до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Прогнозная стоимость для указанных бумаг была при этом сохранена экспертами на уровне $40,3 за штуку, что предполагает потенциал роста 15,2% от текущего... читать дальше
.16 мая 2023 года 16:04
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Baidu Inc. на фоне позитивных результатов эмитента за первый квартал 2023 года - выручка составила CNY31,14 млрд, на 3,8% превзойдя консенсус-прогноз, а прибыль на расписку составила CNY16,1 ($2,34) против ожидавшихся рынком... читать дальше
.16 мая 2023 года 15:43
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Полюса" с целью 12000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,36%, стоп-приказ: 9950 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "У эмитента крупнейшие запасы... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.