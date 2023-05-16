ЦБ РФ может повысить ключевую ставку на одном из ближайших заседаний - Райффайзенбанк

ЦБ РФ может повысить ключевую ставку на одном из ближайших заседаний, полагают аналитики Райффайзенбанка Станислав Мурашов и Григорий Чепков.

По их оценкам, основанным на недельных данных Росстата, инфляция по состоянию на 10 мая составила 2,2% г/г. Также ведомство опубликовало апрельскую месячную оценку - 2,3% г/г. Годовая оценка стабилизировалась на фоне истощения эффекта высокой базы прошлого года, который привел к ее активному замедлению с начала марта, отмечается в комментарии.

В апреле инфляционная картина оставалась стабильной, считают эксперты банка. Месячная инфляция с исключением сезонности, на которую не распространяется эффект базы, составила 0,32% м/м, а средняя оценка за последние 3 месяца в пересчете на годовые темпы опустилась ниже 4% г/г.

"Текущую инфляционную статистику сложно трактовать однозначно, - отмечают аналитики. - Более того, в фокусе ЦБ при принятии решения по ключевой ставке (ближайшее заседание состоится 9 июня) остается ценовая динамика в среднесрочной перспективе, и, на наш взгляд, ЦБ будет в большей степени опираться на оперативные индикаторы состояния потребительского спроса (см. наш обзор от 12 мая). Мы полагаем, что при прочих равных повышение ставки состоится на одном из ближайших заседаний. Если регулятор уже сейчас увидит признаки устойчивого оживления потребления, это может больше склонить оценку рисков в сторону проинфляционных, и выступить фактором за ужесточение монетарной политики уже в июне".

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