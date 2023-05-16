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16 мая 2023 года 13:27

"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ConocoPhillips

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ConocoPhillips с целевой ценой $150 за штуку, что предполагает потенциал роста 51% от текущих уровней, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Мы отдаем предпочтение игрокам в сегменте E&P, которые могут выстоять в течение потенциально длительного периода волатильных цен на нефть. ConocoPhillips - одна из таких компаний (размер, масштаб операций, сочетание долгосрочных и нетрадиционных краткосрочных проектов). Также мы отмечаем разумный подход к инвестированию, высокий свободный денежный поток и возврат средств акционерам через дивиденды и обратные выкупы", - пишут аналитики.

Также в обзоре подчеркивается, что скорректированная чистая прибыль ConocoPhillips за 1К23 составила $2,920 млрд, или $2,38 на разводненную акцию, против $4,289 млрд, или $3,27/акц., в 1К22. Снижение прибыли отразило падение цен на нефть (-18%), природный газ (-17%) и ШФЛУ (-38%), что нивелировало рост добычи.

"Менеджмент компании подтвердил прогноз на 2023 год: добыча на уровне 1,76-1,80 млн б.н.э. в сутки и капрасходы в пределах $10,7-11,3 млрд. Мы понижаем оценку прибыли на 2023 год до $9,86 с $11,14 на фоне результатов за 1К23 и недавнего падения цен на нефть (сейчас вблизи $73/барр.) с $92/барр. - наше прогноз средней цены за год", - указывают эксперты "БКС МИ".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    США-CONOCOPHILLIPS-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


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