"БКС МИ" понизил целевую цену акций Elevance Health до $540

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену акций Elevance Health (ранее Anthem) с $580 до $540 за штуку, сохранив рекомендацию на уровне "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Компания купила активы, которые усилят ее конкурентные позиции, включая Голубой крест и Голубой щит Луизианы, - отмечают аналитики. - Мы отмечаем перспективы роста в сегменте медицинских льгот и услуг в 2023 году, а также операционной рентабельности. На фоне увеличения ориентира менеджмента мы повышаем прогноз скорректированной прибыли до $32,95/акц. с $32,90 на 2023 год и до $37,15 с $37,0 на 2024 год".

По мнению экспертов, акции Elevance Health выглядят привлекательно оцененными на уровне 12,4х скорректированная EPS 2024e, что ниже среднего по аналогам - 15,1х.

Компания Elevance Health сочетает бизнес в сегменте медицинского страхования с медицинскими услугами подразделения Carelon.

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