Альфа-банк сохраняет рейтинг акций VK на уровне "выше рынка" с целевой ценой 610 руб. за бумагу, отмечается в обзоре банка.

"VK Group опубликовала результаты за 1К23, которые произвели на нас смешанное впечатление. Выручка оказалась на 5-16% лучше консенсус-прогноза и наших ожиданий, но при этом с 1К23 компания отказалась от публикации полной финансовой отчетности, не раскрывая показатели EBITDA, денежного потока и балансовых статей. Основной сюрприз по выручке преподнесли доходы от онлайн-рекламы, рост которых ускорился до +67% г/г с +41% в предыдущий квартал. Динамика выручки остальных сегментов была близка к нашим ожиданиям", - пишет аналитик Анна Курбатова.

На взгляд эксперта, с учетом интенсивных инвестиций в развитие продуктов и сервисов и сильного давления на маржу EBITDA, которое было заметно уже в 4К22, ограничение объема раскрываемых квартальных данных может послужить дополнительным фактором осторожного отношения инвесторов к акциям компании в течение текущего года. Позитивные новости можно ожидать со стороны редомициляции и потенциально M&A.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.