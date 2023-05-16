"БКС МИ" снизил прогнозную цену акций JD Health до HKD75

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций JD Health до 75 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в комментарии аналитиков.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была при этом подтверждена экспертами.

"Китайская онлайн-платформа здравоохранения JD Health отчиталась за I квартал 2023 года, превзойдя прогнозы. Мы связываем сильные результаты компании с ростом в сегменте продукции, которая относится к COVID-19, и оптимизацией управления расходами в 1К23. Подтверждаем рекомендацию "покупать" по акциям эмитента, но понижаем целевую цену бумаг, рассчитанную по методу суммы частей, на 6,4% - до HKD75 за штуку - на фоне некоторого сокращения средней оценки сектора за последнее время", - указывают аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.