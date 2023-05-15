SberCIB Investment Research SberCIB подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Аэрофлота", сообщается в комментарии инвестбанка.

"Аэрофлот" представил операционные результаты за четыре месяца 2023 года. За период пассажиропоток "Аэрофлота" вырос на 20,3% год к году, до 12,85 млн человек. Трафик на внутренних авиарейсах вырос на 31,7% год к году (в марте рост был 30,5%), а международный трафик - почти в семь раз. Одна из главных причин быстрого роста - низкая база сравнения прошлого года, поэтому более важна помесячная динамика. Апрель стал первым полным месяцем для компании без субсидий от государства. Тем не менее пассажиропоток группы вырос на 5,6% по сравнению с мартом. Если в мае результаты "Аэрофлота" окажутся такими же сильными, как в апреле, это будет означать, что ситуация в отрасли в целом неплохая и компания может работать без господдержки", - пишут аналитики Георгий Иванин и Дмитрий Трошин.

Тем не менее, эксперты SberCIB подтверждают оценку "держать" акции "Аэрофлота", так как в целом сектор и компания активно полагаются на другие программы государственной поддержки.

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