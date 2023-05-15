"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций VK с целевой ценой 1139 руб. за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Группа VK представила свои результаты за 1К23. Компания значительно сократила объем раскрываемой информации и не стала публиковать свою финансовую отчетность, ограничившись операционными результатами. Были раскрыты выручка холдинга и отдельных сегментов, а также показатели активной аудитории сервисов. Выручка VK увеличилась по итогам периода почти на 40% г/г и превзошла ожидания рынка, а также наши оценки. Основным драйвером роста стал рекламный сегмент на фоне увеличения доли рынка после ухода некоторых западных конкурентов. Дополнительную поддержку оказала консолидация двух новых сервисов - Учи.ру и Дзен. Компания пока не предоставила новых сведений о ходе процесса смены юрисдикции", - пишет аналитик Артем Михайлин.

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