"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Snap с прогнозной ценой $9,2

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Snap Inc. с прогнозной стоимостью $9,2 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 7,6% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

"В 2022 году ухудшение глобальной макроэкономической ситуации и замедление глобального рынка рекламы в значительной мере негативно повлияли на бизнес Snap. За прошлый год компания потеряла 80% капитализации. 2023 год также будет сложным. Рынок ожидает, что по итогам 2023 года динамика выручки Snap будет близка к нулевой, а скорр. EBITDA и скорр. чистая прибыль покажут снижение второй год кряду. Вернуться к росту показателей эмитент сможет в 2024 году. С учетом таких прогнозов мы считаем, что акции имеют весьма ограниченный потенциал к росту", - указывает эксперт Ксения Лапшина.

Snap Inc. - американская компания, создатель приложения Snapchat. Целевая аудитория представлена поколением Z. Основным источником выручки для Snap является реклама.

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