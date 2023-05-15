"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Duke Energy

"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций американского коммунального холдинга Duke Energy с прогнозной стоимостью на уровне $112 за штуку на фоне опубликованной эмитентом отчетности за первый квартал текущего года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

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