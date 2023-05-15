Главные события недели - SberCIB

Ожидается выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла и публикация данных по ВВП России за первый квартал 2023 года на текущей неделе, отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

16 мая:

- Промпроизводство, инвестиции, розничные продажи в Китае за апрель;

- Индекс бизнес-климата в Германии за май от ZEW;

- Розничные продажи, промпроизводство в США за май;

- Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

- Данные по ВВП еврозоны за первый квартал 2023 года.

17 мая:

- Данные по закладкам новых домов и разрешениям на строительство в США за апрель;

- ВВП России за первый квартал 2023 года;

- ИПЦ еврозоны за апрель.

18 мая:

- Экономический бюллетень ЕЦБ;

- Еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в США;

- Данные по продажам на вторичном рынке жилья США за апрель;

- Индекс опережающих экономических индикаторов в США за апрель.

19 мая:

- Выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.