Оснований для изменения ставки ЦБР в июне 2023г пока нет - ПСБ

Оснований для изменения уровня ключевой ставки Банка России в июне текущего года в настоящее время нет, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"Инфляция развивается несколько ниже нашего прогноза. Риски ее усиления сохраняются (из-за ожидаемого восстановления потребления домохозяйств), но признаки их реализации пока не выражены. Мы понижаем прогноз инфляции на конец текущего года с 7% г/г до 6,8% г/г. При выраженной сезонной дефляции на продукты питания и/или сохранения слабой ценовой динамики в непродовольственном товарном сегменте прогноз может быть снова понижен. Оснований для изменения ключевой ставки ЦБ РФ в июне пока нет, прогноз ее траектории без изменений - сохранение на уровне 7,5% до конца текущего года", - указывает эксперт в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.