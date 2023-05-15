"Финам" повысил рейтинг акций Nucor до "держать"

"Финам" повысил рейтинг акций Nucor Corp. с "продавать" до "держать", сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость для указанных бумаг была при этом сохранена экспертами на уровне $36,57 за штуку.

"За три месяца со времени нашей рекомендации "продавать" акции Nucor подешевели на 16% и в ходе торгов на прошлой неделе дважды опускались ниже нашей целевой цены. 11 мая совет директоров Nucor принял новую программу buyback на $4 млрд. Это должно поддержать акции эмитента от чрезмерного падения, несмотря на ожидание более слабых финансовых результатов в 2023 году. Мы считаем, что фундаментальные факторы остаются в силе, и повышаем рейтинг акций с сохранением целевой цены", - указывает аналитик Алексей Калачев.

Nucor Corp. - крупнейшая американская сталелитейная компания с производственными мощностями в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике и с широким ассортиментом конечной продукции для строительства, машиностроения, энергетики и других отраслей.

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