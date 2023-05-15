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15 мая 2023 года 14:21
БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций на текущую неделю
БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли Лидер-Инвест БО-ПО3 (Эталон), Самолет ГК-БО-П11, МВ Финанс 001Р-02, Сегежа Групп 002Р-01R и О''КЕЙ Финанс 001Р-01, сообщается в комментарии аналитика Игоря Галактионова. "В корпоративном сегменте долгового рынка премии за риск с начала месяца продолжают снижаться, - пишет эксперт. - Особенно это видно по сегменту ВДО: G-спред соответствующего индекса от Cbonds сузился на 33 б.п. и опустился ниже 500 б.п. Спрос на бумаги с высокими купонами поддерживает активность на первичном рынке, где продолжают активно размещаться молодые эмитенты". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА
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