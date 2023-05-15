"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций VK

"Тинькофф Инвестиций" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций VK с целевой ценой 570 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика Ляйсян Хусяиновой.

"Технологическая корпорация раскрыла некоторые операционные данные за I квартал 2023 года. Онлайн-реклама остается драйвером роста и показывает хорошую динамику (+67% год к году) в том числе за счет позитивного влияния консолидации Дзена. Выручка основной соцсети VK практически удвоилась благодаря активным инвестициям в контент и развитие монетизации. В сегменте образования выручка росла за счет сильного спроса на курсы Skillbox и эффекту консолидации онлайн-платформы для школьников Учи.ру", - пишет Хусяинова.

Эксперт напоминает, что в середине февраля совет директоров одобрил возможность редомициляции компании с Британских Виргинских островов в Россию. Компания обещала регулярно информировать о ходе данного процесса, но пока новостей нет.

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