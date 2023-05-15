"Финам" рекомендует покупать акции CHIQ ETF с целью $22,8

"Финам" рекомендует покупать акции The Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) с целевой ценой $22,8 за штуку, что предполагает потенциал роста 23,6% в перспективе на 12 месяцев, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Основным драйвером для улучшения показателей компаний, входящих в фонд, будет восстановление экономической активности после отказа Китая от жесткого ковидного регулирования, - пишет аналитик Анна Буйлакова. - В частности, 1,4 млрд человек могут возобновить покупки "желания" (досуг, путешествия, товары длительного пользования) после увеличения накоплений годом ранее. Инвестиции в CHIQ ETF позволяют инвесторам сделать целевую ставку на рост дискреционных трат в Китае".

По оценке эксперта, акции компаний дискреционного спроса традиционно себя лучше демонстрируют при сильной экономике: когда благосостояние населения растет, потребители готовы увеличить траты на "желания" (автомобили, путешествия, развлечения). Увеличение доли среднего класса в Китае и урбанизация способствуют долгосрочному росту благосостояния населения страны, подчеркивается в материале.

The Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) - индексный фонд, нацеленный на китайский потребительский сектор дискреционного спроса. В состав фонда включены 72 компании, занимающиеся производством, продажей товаров и услуг покупателям.

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