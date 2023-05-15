.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" рекомендует покупать акции CHIQ ETF с целью $22,8
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
15 мая 2023 года 12:52
"Финам" рекомендует покупать акции CHIQ ETF с целью $22,8
"Финам" рекомендует покупать акции The Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) с целевой ценой $22,8 за штуку, что предполагает потенциал роста 23,6% в перспективе на 12 месяцев, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Основным драйвером для улучшения показателей компаний, входящих в фонд, будет восстановление экономической активности после отказа Китая от жесткого ковидного регулирования, - пишет аналитик Анна Буйлакова. - В частности, 1,4 млрд человек могут возобновить покупки "желания" (досуг, путешествия, товары длительного пользования) после увеличения накоплений годом ранее. Инвестиции в CHIQ ETF позволяют инвесторам сделать целевую ставку на рост дискреционных трат в Китае". По оценке эксперта, акции компаний дискреционного спроса традиционно себя лучше демонстрируют при сильной экономике: когда благосостояние населения растет, потребители готовы увеличить траты на "желания" (автомобили, путешествия, развлечения). Увеличение доли среднего класса в Китае и урбанизация способствуют долгосрочному росту благосостояния населения страны, подчеркивается в материале. The Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) - индексный фонд, нацеленный на китайский потребительский сектор дискреционного спроса. В состав фонда включены 72 компании, занимающиеся производством, продажей товаров и услуг покупателям. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: КИТАЙ-ETF/CHIQ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
15 мая 2023 года 19:04
SberCIB Investment Research SberCIB подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Аэрофлота", сообщается в комментарии инвестбанка. "Аэрофлот" представил операционные результаты за четыре месяца 2023 года. За период пассажиропоток "Аэрофлота" вырос на 20,3% год к году, до 12,85 млн человек.... читать дальше
.15 мая 2023 года 18:47
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций VK с целевой ценой 1139 руб. за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Группа VK представила свои результаты за 1К23. Компания значительно сократила объем раскрываемой информации и не стала публиковать свою финансовую... читать дальше
.15 мая 2023 года 18:18
Курс рубля, скорее всего, останется в диапазоне 78-80 руб./$1 на текущей неделе, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Наталья Лаврова. "Рубль остается крайне волатильным и продолжает колебаться в пределах 3% внутри дня в результате целого ряда факторов, включая относительно низкую... читать дальше
.15 мая 2023 года 18:02
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Snap Inc. с прогнозной стоимостью $9,2 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 7,6% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. "В 2022 году ухудшение глобальной макроэкономической ситуации и... читать дальше
.15 мая 2023 года 17:39
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогноз по ключевой ставке Банка России на уровне 7,5% годовых до конца 2023 года, сообщается в комментарии аналитиков. "В начале мая недельные данные указали на первые признаки старта сезонной продовольственной дефляции. При этом инфляционный тренд ожидаемо... читать дальше
.15 мая 2023 года 17:19
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций американского коммунального холдинга Duke Energy с прогнозной стоимостью на уровне $112 за штуку на фоне опубликованной эмитентом отчетности за первый квартал текущего года, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Настоящее сообщение... читать дальше
.15 мая 2023 года 16:52
Ожидается выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла и публикация данных по ВВП России за первый квартал 2023 года на текущей неделе, отмечают аналитики SberCIB Investment Research. 16 мая: - Промпроизводство, инвестиции, розничные продажи в Китае за апрель; - Индекс бизнес-климата в Германии за... читать дальше
.15 мая 2023 года 16:31
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Visa Inc. с целью $250 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8%, стоп-приказ: $225, говорится в комментарии инвестиционной компании. "17-18 мая 2023 года в США пройдет выставка AI and Big... читать дальше
.15 мая 2023 года 16:06
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Tesla с прогнозной стоимостью на уровне $130 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. "Илон Маск в прошедшую пятницу назначил нового генерального директора Twitter, что, на наш взгляд, может умеренно положительно сказаться на... читать дальше
.15 мая 2023 года 15:43
Оснований для изменения уровня ключевой ставки Банка России в июне текущего года в настоящее время нет, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "Инфляция развивается несколько ниже нашего прогноза. Риски ее усиления сохраняются (из-за ожидаемого восстановления потребления домохозяйств),... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.