"Финам" повысил рейтинг акций Qualcomm до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Qualcomm Inc. с "держать" до "покупать" с сохранением целевой цены на уровне $123 за штуку, что предполагает потенциал роста 18,2% без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"После разочаровавших рынок прогнозов Qualcomm на апрель - июнь акции начали новый виток снижения, однако у инвесторов появляются поводы для оптимизма. В частности, восстановление спроса в КНР и смягчающаяся риторика ФРС дарят надежду на постепенное восстановление рынка смартфонов во II полугодии, что даст компании возможность продолжить эксплуатацию тренда на глобальное расширение покрытия 5G", - пишет аналитик Александр Ковалев.

Qualcomm - американский фаблесс-производитель чипсетов и разработчик технологий беспроводной связи. Продукты Qualcomm используются в смартфонах, ПК, аудио- и видеоустройствах, автомобилях, носимых гаджетах, широком перечне промышленных систем и сетевого оборудования.

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