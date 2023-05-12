"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НМТП с целью 8,43 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) с целью 8,43 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19,24%, стоп-приказ: 6,5 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

На взгляд аналитиков, положительным фактором для компании являются данные по грузообороту морских портов России: за январь-март 2023 года он увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 220,2 млн тонн.

"С точки зрения технического анализа цена движется в рамках восходящего тренда. Недавно был пробит важный уровень 6,63 руб., далее цена отскочила от него уже как от уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 6,5 руб. риск на портфель составит 0,81%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,39", - отмечают эксперты "Финама".

"Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) - российская компания, крупнейший портовый оператор, осуществляющая свою деятельность в Новороссийском морском порту.

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