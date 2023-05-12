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12 мая 2023 года 17:30
Акции Сбербанка, МТС и VK будут интересны на следующей неделе - БКС Экспресс
Акции Сбербанка, "МТС" и VK будут интересны на следующей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев. "Сбербанк опубликует 18 мая финансовые результаты по МСФО за I квартал 2023 года, - указывает эксперт. - Ранее банк уже представил данные по российским стандартам, которые вышли позитивными. Наибольший интерес представляет чистая прибыль за прошедший квартал, поскольку она выступает дивидендной базой. В фокусе также чистые процентные и чистые комиссионные доходы. Среднесрочная техническая картина в акциях Сбербанка умеренно позитивная. Бумаги чуть не закрыли дивидендный гэп за пару дней, однако "быкам" все же не хватило сил. В краткосрочной перспективе возможна консолидация вблизи достигнутых уровней". Отчет "МТС" ожидается 19 мая. Ключевые показатели могут показать сдержанный рост в годовом сопоставлении, полагает Пучкарев. По его мнению, сам по себе отчет вряд ли станет драйвером для акций "МТС", так как бизнес стабильный и предсказуемый - сюрпризов не ожидается. Важнее, что в рамках публикации результатов может появиться информация о дивидендах за 2022 год. "Дивиденды являются ключевым фактором инвестиционной привлекательности "МТС", поэтому новости по ним могут провоцировать движения в бумаге. В базовом сценарии по итогам года ожидаем 30-35 руб. на акцию. Акции "МТС" торгуются вблизи зоны сопротивления 275-280 руб. Позитивные новости по дивидендам могли бы спровоцировать пробой зоны. В таком случае среднесрочные ориентиры сместятся к выше 300 руб. Снизу стоит следить за 263 руб. - пробой отметки отменит сценарий роста", - пишет аналитик БКС Экспресс. Компания VK опубликует финансовые результаты 15 мая. В фокусе динамика выручки и рентабельности. По оценке Пучкарева, за счет консолидации Дзена и Новостей в IV квартале темпы роста ожидаются хорошие темпы роста выручки. Маржинальность бизнеса может оставаться под давлением продолжающихся инвестиций в развитие, но улучшение показателей может стать чувствительным драйвером для динамики акций VK. "Акции VK с начала года находятся в консолидации и отстают от общерыночной динамики, - констатирует эксперт. - Сильный отчет мог бы вернуть внимание инвесторов к бумаге и стать триггером для догоняющего движения. Первым сигналом здесь станет пробой 500 руб. Если же результаты не воодушевят рынок, то консолидация продолжится - каких-либо драйверов для переоценки, помимо отчета, сейчас сложно обозначить. Формирование долгосрочных позиций можно рассматривать вблизи 460 руб.". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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