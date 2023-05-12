Акции Сбербанка, МТС и VK будут интересны на следующей неделе - БКС Экспресс

Акции Сбербанка, "МТС" и VK будут интересны на следующей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев.

"Сбербанк опубликует 18 мая финансовые результаты по МСФО за I квартал 2023 года, - указывает эксперт. - Ранее банк уже представил данные по российским стандартам, которые вышли позитивными. Наибольший интерес представляет чистая прибыль за прошедший квартал, поскольку она выступает дивидендной базой. В фокусе также чистые процентные и чистые комиссионные доходы. Среднесрочная техническая картина в акциях Сбербанка умеренно позитивная. Бумаги чуть не закрыли дивидендный гэп за пару дней, однако "быкам" все же не хватило сил. В краткосрочной перспективе возможна консолидация вблизи достигнутых уровней".

Отчет "МТС" ожидается 19 мая. Ключевые показатели могут показать сдержанный рост в годовом сопоставлении, полагает Пучкарев. По его мнению, сам по себе отчет вряд ли станет драйвером для акций "МТС", так как бизнес стабильный и предсказуемый - сюрпризов не ожидается. Важнее, что в рамках публикации результатов может появиться информация о дивидендах за 2022 год.

"Дивиденды являются ключевым фактором инвестиционной привлекательности "МТС", поэтому новости по ним могут провоцировать движения в бумаге. В базовом сценарии по итогам года ожидаем 30-35 руб. на акцию. Акции "МТС" торгуются вблизи зоны сопротивления 275-280 руб. Позитивные новости по дивидендам могли бы спровоцировать пробой зоны. В таком случае среднесрочные ориентиры сместятся к выше 300 руб. Снизу стоит следить за 263 руб. - пробой отметки отменит сценарий роста", - пишет аналитик БКС Экспресс.

Компания VK опубликует финансовые результаты 15 мая. В фокусе динамика выручки и рентабельности. По оценке Пучкарева, за счет консолидации Дзена и Новостей в IV квартале темпы роста ожидаются хорошие темпы роста выручки. Маржинальность бизнеса может оставаться под давлением продолжающихся инвестиций в развитие, но улучшение показателей может стать чувствительным драйвером для динамики акций VK.

"Акции VK с начала года находятся в консолидации и отстают от общерыночной динамики, - констатирует эксперт. - Сильный отчет мог бы вернуть внимание инвесторов к бумаге и стать триггером для догоняющего движения. Первым сигналом здесь станет пробой 500 руб. Если же результаты не воодушевят рынок, то консолидация продолжится - каких-либо драйверов для переоценки, помимо отчета, сейчас сложно обозначить. Формирование долгосрочных позиций можно рассматривать вблизи 460 руб.".

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