"Финам" повысил рейтинг акций оператора Гонконгской биржи HKEx до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций оператора Гонконгской фондовой биржи - Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне HKD360,1 за штуку на конец 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Мы позитивно оцениваем долгосрочные перспективы Гонконгской биржи (HKEX). Ожидаем, что китайские акции благодаря своей дешевизне, а также прогнозам ускорения темпов роста экономики КНР и мягкой ДКП в стране будут оставаться привлекательными для международных инвесторов. И HKEX, позволяющая иностранцам совершать операции с акциями компаний КНР, торгующимися как в Гонконге, так и на биржах материкового Китая, будет выигрывать от этого. За последние месяцы акции HKEX заметно скорректировались вниз и, на наш взгляд, выглядят интересными для покупки", - отмечает аналитик Игорь Додонов.

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