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12 мая 2023 года 17:08
"Финам" повысил рейтинг акций оператора Гонконгской биржи HKEx до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций оператора Гонконгской фондовой биржи - Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне HKD360,1 за штуку на конец 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Мы позитивно оцениваем долгосрочные перспективы Гонконгской биржи (HKEX). Ожидаем, что китайские акции благодаря своей дешевизне, а также прогнозам ускорения темпов роста экономики КНР и мягкой ДКП в стране будут оставаться привлекательными для международных инвесторов. И HKEX, позволяющая иностранцам совершать операции с акциями компаний КНР, торгующимися как в Гонконге, так и на биржах материкового Китая, будет выигрывать от этого. За последние месяцы акции HKEX заметно скорректировались вниз и, на наш взгляд, выглядят интересными для покупки", - отмечает аналитик Игорь Додонов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: ГОНКОНГ-HKEX-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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