Внешний фон остается неблагоприятным для рубля - БКС Экспресс

Внешний фон остается неблагоприятным для рубля, считает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Бабин.

"Рубль в начале торгов пятницы резко укрепился, но затем быстро сдал позиции, усилив нисходящую динамику после открытия основной сессии, - отмечает аналитик. - К текущему моменту рубль испытал еще одну резкую просадку: доллар немного превышал 78 руб., евро - 85 руб., после чего произошла умеренная коррекция. Внешний фон для рубля остается неблагоприятным: нефть продолжает демонстрировать слабость, несколько раз обновив недельные минимумы. Правда, к текущему моменту произошел неплохой отскок. Тем не менее, чем дольше нефтяные цены находятся на относительно низких уровнях, тем более негативно это отразится на российской экспортной выручке, закладывая предпосылки для будущего ослабления рубля".

По мнению Бабина, давление на рубль может оказывать фактор пятницы, актуальность которого увеличивается из-за большой геополитической неопределенности. Многие предпочитают перед выходными восстанавливать позицию в иностранной валюте или наращивать ее, опасаясь реализации каких-либо рисков в ближайшие дни.

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