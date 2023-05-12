SberCIB обновил топ акций российских компаний средней и малой капитализации

Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации. В подборку вошли "Самолет", "Мечел" (прив.), "Черкизово", "ТМК", Inarctica, "Сегежа Групп", "Белуга Групп", "Совкомфлот" и "Эталон", отмечается в комментарии инвестбанка.

"Индекс компаний средней и малой капитализации вырос с середины марта, когда мы в последний раз обновляли подборку, - отмечают эксперты. - Участники рынка анализировали финансовую отчетность компаний и следили за объявлением дивидендов. Мы добавили в подборку акции "Совкомфлота", учитывая рост его финпоказателей. Полагаем, что ставки фрахта в 2023 году останутся высокими. Это может способствовать выплате рекордных дивидендов за 2023 год".

Также в подборку включены бумаги Группы "Эталон". По мнению аналитиков SberCIB, это наиболее недооцененный девелопер в секторе. Потенциал роста акций может обеспечить смена юрисдикции Группы "Эталон" на Россию и возобновление дивидендных выплат.

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