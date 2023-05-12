"Тинькофф Инвестиции" сохраняют прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 250 руб

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют прогнозную стоимость акций Сбербанка на уровне 250 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Ляйсян Хусяиновой.

"Банк продолжает постепенно наращивать чистую прибыль, зарабатывая не менее 100 млрд руб. в месяц. За первые четыре месяца 2023 года прибыль банка превышает итоговые значения 2022 года почти в два раза и почти на 20% выше значений января-апреля 2021 года. Пока тезис о том, что по итогам 2023 года прибыль может быть близка к докризисным уровням подтверждается, но многое будет зависеть от экономической ситуации в стране. Уровень просроченной задолженности с ростом кредитного портфеля остается на уровнях прошлого месяца в 2,2%. Мы сохраняем наш таргет в 250 рублей за акцию", - указывает эксперт.

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