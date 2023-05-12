Возможна стабилизация рубля на уровне 75 руб./$1 в ближайшие недели - Инвестбанк Синара

Возможна стабилизация курса рубля на уровне 75 руб./$1 в ближайшие недели, во втором полугодии будут преобладать фундаментальные факторы для укрепления рубля, говорится в обзоре главного экономиста "Инвестиционного банка Синара" Сергея Коныгина.

"Как подчеркивает ЦБ РФ, снижение продаж валютной выручки экспортерами в апреле было частично обусловлено тем, что часть расчетов выполнялась в рублях. Рублевая выручка используется напрямую для покрытия расходов в рублях, что уменьшает возможный объем предназначенных для их финансирования продаж валюты на рынке. При этом население активно переводило средства из "токсичных" валют в юани. Регулятор отмечает, что дисбалансы в отдельных валютах в последние месяцы частично объясняются неравномерной динамикой расчетов по внешней торговле в определенных валютах и конвертацией валютных депозитов (что иногда опережает девалютизацию кредитного портфеля). Полагаем, во 2П23 будут преобладать фундаментальные факторы для укрепления рубля, и ожидаем стабилизации курса в ближайшие недели на уровне 75 руб./$1", - указывает эксперт.

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