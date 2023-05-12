Freedom Finance Global рекомендует покупать акции JD.com с прогнозной ценой $60

Freedom Finance Global рекомендует покупать акции JD.com Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $60 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании.

"JD.com представила сильные результаты за 1К23, превзойдя ожидания рынка. Компания добилась улучшения маржинальности на фоне сокращения расходов и даже показала рост выручки, однако слабые показатели продаж в ритейл-направлении свидетельствуют о сохранении конкуренции на фоне медленного восстановления спроса со стороны китайских граждан. В то же время заявления руководства о планах по расширению клиентской базы, перестановки в управленческой команде и наличие свободных средств должны вернуть инвесторам надежду на экстенсивное развитие компании в розничном сегменте. В долгосрочной перспективе риски для компании сохраняются: возможен слабый рост выручки и давление на маржу из-за конкуренции с Alibaba и Pinduoduo, однако на данный момент не исключена позитивная динамика за счет развития вторичных направлений бизнеса и восстановления спроса на услуги компании", - указывает эксперт Роман Лукьяников.

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