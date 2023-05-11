"БКС МИ" понизил целевую цену акций Albemarle до $232

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену акций Albemarle со $366 до $232 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Несмотря на недавний скачок, цены на литий за последние месяцы резко просели на фоне высокой производительности и падения спроса в Китае, - отмечают аналитики. - Мы считаем падение цен временным и полагаем, что рост производства EV, а также восстановление экономики КНР способны поглотить избыточное предложение. Это приведет к росту цен со временем. Также мы отмечаем низкие расходы Albemarle, новые стартапы и более частое подписание гибких контрактов, что позволит сыграть на росте цен. Мы прогнозируем совокупные годовые темпы роста выручки на рынке лития на уровне 30% в 2021-25гг, что на руку Albemarle".

Компания ожидает чистую выручку за 2023 год в $9,8-11,5 млрд, скорректированную прибыль в $20,75-25,75/акц. (ранее - $26,0- 33,0/акц.). Эксперты "БКС МИ" понижают прогноз прибыли на 2023 год до $23,25 с $29,50, они ожидают роста объемов на фоне хорошего спроса на EV.

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