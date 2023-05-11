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11 мая 2023 года 17:55
"Газпромбанк Инвестиции" рекомендует покупать акции НОВАТЭКА с целью 1335 руб
"Газпромбанк Инвестиции" рекомендует покупать акции "НОВАТЭКА" с целевой ценой 1335 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 10% от текущих уровней, сообщается в комментарии. "Акции компании не так давно скорректировались после периода роста, а также после даты закрытия реестра акционеров, - пишут аналитики. - Акции дешевеют примерно на сумму дивидендов, поэтому продавать их сразу может быть невыгодно. Чаще всего цена возвращается к средней стоимости до отсечки через 1-1,5 месяца. Чем крупнее компания и ликвиднее актив, тем быстрее может произойти восстановление. Но всегда есть риск, что цена будет падать еще ниже и не восстановится длительное время. С 2017 года "НОВАТЭК" закрывал дивидендные гэпы в среднем от одного до восьми дней. Был только один раз, когда дивидендный гэп закрывался 41 день - весна 2022 года. Это было во многом связано со сложным началом 2022 года для всего фондового рынка". Также до сих пор не закрыт дивидендный гэп за первое полугодие 2021 года, так как тогда акции были на своих многолетних максимумах. Эксперты "Газпромбанк Инвестиции" ожидают, что "НОВАТЭК" и в этот раз также быстро закроет дивидендный гэп - в течение одного месяца. При негативном сценарии, на их взгляд, закрытие дивидендного гэпа может занять до двух месяцев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОВАТЭК-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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