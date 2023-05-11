"Финам" открыл торговую идею: покупать "префы" Сбербанка с целью 280 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции Сбербанка с целью 280 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: 205 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"По итогам 2022 года у Сбербанка 106,7 млн активных частных клиентов и 5,7 млн активных корпоративных клиентов, - отмечают аналитики. - По данным СМИ, контракт Германа Грефа на посту главы Сбербанка будет продлен на следующие четыре года. Греф возглавляет банк с конца 2007 года".

"С технической точки зрения бумага оттолкнулась от уровня поддержки. При открытии длинной позиции на 2% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 205 руб. риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,79", - указывают эксперты "Финама".

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