"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Полюса" с целевой ценой 12034 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста 14% от текущих уровней, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании.

Совет директоров ПАО "Полюс" принял 11 мая рекомендацию акционерам выплатить дивиденды за 2022 год в размере 436,79 руб. на акцию, сообщается в комментарии. Закрытие реестра на дивиденды назначено на 16 июня 2023 года. Дивидендная доходность к цене акций по состоянию на закрытие рынка 10 мая составляет около 4,1%.

"Уже сам факт, что "Полюс" возобновил действие дивидендной политики, является позитивным для акций компании, - пишет аналитик Алексей Калачев. - Размер дивиденда почти совпал с нашими прогнозами: мы ожидали, что он может составить порядка 433 руб. на акцию, разница могла возникнуть из-за изменения курса доллара при пересчете. Объявление дивидендов стало скорее приятным сюрпризом. "Полюс" - крупнейший производитель золота в России и один из ведущих в мире, с самой низкой себестоимостью, большими запасами и подтвержденным потенциалом роста объемов добычи".

В 2023 году компания рассчитывает увеличить производства золота не менее чем на 10%, а в перспективе 4-5 лет, с освоением крупнейшего месторождения Сухой Лог, можно ожидать роста добычи более чем в 1,5 раза, подчеркивает Калачев. На стороне акций "Полюса", по мнению эксперта, сильная динамика в ценах на золото, поскольку компания реализует золото на внутреннем рынке по ценам, привязанным к мировым, и менее уязвима к прямому воздействию санкций.

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